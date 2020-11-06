اول تعليق من السفير التركي على هجوم الـ PKK ضد البيشمركة

2020/11/06 | 18:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الجمعة، على ضرورة التعاون المطلق ضد حزب العمال الكوردستاني الـ PKK، وذلك بعد هجوم مسلحي الحزب على قوات البيشمركة في اقليم كو ردستان.

وكتب يلدز في تغريدة على تويتر، اليوم (6 تشرين الثاني 2020)، ان "العمليات الارهابية التي نفذتها الـ PKK داخل العراق في الايام الاخيرة، تظهر بأنها مستمرة في تهديد استقرار المنطقة ايضا بالاضافة الى تهديد الامن القومي لتركيا، وذلك في حال عدم وضع حد لهذه الهجمات".

واضاف، ان "‏من الضروري التعاون المطلق ضد ال PKK".

وكانت الخارجية الاميركية قد ادانت في وقت سابق، الهجوم الذي شنه حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، مجددة دعمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومة اقليم كوردستان.

جدير بالذكر ان وسائل اعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلنت اول امس الاربعاء، عن قيام مسلحي حزب العمال الكوردستاني بشت هجوم على قوات البيشمركة اسفر عن مقتل احد افراد البيشمركة واصابة 2 اخرين بجروح.

ا.ح

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