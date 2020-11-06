مسيرة في كربلاء تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم

2020/11/06 | 18:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

شهدت كربلاء المقدسة انطلاق تظاهرة شارك فيها عدد كبير من أهالي المحافظة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين.وقال مراسل /المعلومة/ إن “مسيرة حاشدة من المتظاهرين في كربلاء توجهت من جسر الضريبة باتجاه ساحة التربية المخصصة للتظاهر، ومن ثم التوجه إلى الساحة المقابلة لمبنى الحكومة المحلية”.وأضاف أن “المتظاهرين رفعوا اللافتات ورددوا الشعارات المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، واجراء انتخابات مبكرة والاهتمام بالخدمات وابعاد مسألة أرزاق المواطنين عن لعبة السياسة من خلال تأخير صرف رواتب الموظفين”.

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