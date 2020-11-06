2020/11/06 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني الخطأ الأول : يرجع الفضل في انشاء جبهة البوليساريو الى المعارضين المغاربة اللاجئين بالجزائر ، وكان على رأسهم الفقيه محمد البصري ..عندما تم انشاء الجبهة ، كانت تضم في بداية التأسيس طلابا من الأقاليم الجنوبية بالجامعة المغربية ، وكانوا مناضلين ضمن الحركة الثورية المغربية التي كانت تخطط للحكم ، وليس للحكومة ، بل كانت ترفض حتى مطلب اقتسام السلطة مع المؤسسة الملكية ..هؤلاء الطلاب انتموا الى حزب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخطاء جبهة البوليساريو - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخطاء جبهة البوليساريو - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).