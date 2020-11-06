هل رفع خيم المتظاهرين تفكيك لإنتفاضة تشرين؟ - جورج منصور

2020/11/06 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جورج_منصور تتوهم الحكومة العراقية التي يترأسها مصطفى الكاظمي، انها قادرة على انهاء حركة الإحتجاجات بعد ان سارعت، بعد مضي يوم واحد من الأحتفاء بذكرى مرورعام على انطلاق انتفاضة تشرين الشبابية واستذكار شهداء الإنتفاضة ورموزها، الى رفع وجرف خيم المتظاهرين السلميين من ساحات الاعتصام.



ان حركة الإحتجاجات لن تتوقف بتفكيك خيم المتظاهرين، ما دامت الحكومة لم تحترم وعودها التي اطلقتها سابقا، باجراء تغييرات جذرية في ......





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