سهم أوبر يرتفع 4% بعد نتائج الأعمال الفصلية

2020/11/06 | 18:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر سهم أوبر بأكثر 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن جاءت الخسائر الفصلية أقل من التوقعات.

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