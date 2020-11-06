بالصور.. جسر هو الأول من نوعه في العراق

2020/11/06 | 18:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستعد محافظة البصرة لإفتتاح جسر هو الأول من نوعه في العراق.

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