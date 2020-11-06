كورونا ينتج سلالة جديدة تدفع الدنمارك لحجر ربع مخليون مواطن

2020/11/06 | 18:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} فرضت الحكومة الدنماركية حجراً صحياً على نحو 250 ألف مواطن يعيشون في شمال البلاد، اليوم، الجمعة، حيث بدأ انتشار نوع جديد (متحوّل) من فيروس كورونا في مزارع حيوانات المنك.

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