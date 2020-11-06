سائرون يحدد مقومات إجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/06 | 18:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حدد تحالف سائرون، الجمعة، عوامل عدة ينبغي توافرها من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

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