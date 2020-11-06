ترامب: فيلادلفيا لديها تاريخ فاسد فى نزاهة الانتخابات

2020/11/06 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على تقدم منافسة الديمقراطى جو بايدن فى ولاية بنسلفانيا، بالتشكيك بشأن نزاهة فرز الأصوات فى فيلادلفيا.

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر، مقتبسا عن ستيوارت فارنى من فوكس بيزنس: “فيلادلفيا لديها تاريخ فاسد فى نزاهة الانتخابات”.

حتى السناتور الجمهورى عن ولاية بنسلفانيا، بات تومى عارض مزاعم الرئيس بالاحتيال.

قال تومي هذا الصباح: “خطاب الرئيس الليلة الماضية كان مزعجًا للغاية بالنسبة لي لأنه وجه ادعاءات خطيرة للغاية دون أي دليل يدعمها”.

ويشار إلى أن عد الأصوات فى فيلادلفيا يزاع على الهواء بعد مزاعم ترامب قبل الانتخابات بأنه سيكون هناك تزويرا.

من ناحية أخرى، قال فريق حملة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه ليس لديه أى خطط للتنازل عن الانتخابات، حيث تقدم جو بايدن زمام المبادرة فى ولاية بنسلفانيا وبات قريبا من البيت الأبيض، وفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية.





وأضاف فريق ترامب فى بيان يوم الجمعة “هذه الانتخابات لم تنته.” “الاعتقاد الخاطئ لجو بايدن كفائز يستند إلى نتائج من أربع ولايات بعيدة عن أن تكون نهائية”.

كما دشنت حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطا ساخنا للإبلاغ عن محاولات تزوير الناخبين فى ظل استمرار عملية فرز الأصوات فى عدد من الولايات، وقالت شبكة سى إن إن إن محاميى حملة ترامب عملوا طوال الساعات الماضية على محاولة تبرير ما قاله الرئيس دون أساس بوجود تزوير انتخابى واسع، فى ظل تقدم بايدن حتى الآن فى السباق.

وفيما يمكن أن يكون إشارة على الكيفية التى ترى بها الحملة ما قد يحتمل أن يكون ساعاتها الأخيرة، قال مصدر إنهم يدشنون خطا ساخنا لتلقى مكالمات عن تزوير الناخبينن.



وأضاف أنه يتم تأسيس غرفة كاملة فى مركزهم فى أرلينجتون مكرسة لهذا الخط الساخن.

وقالت سى إن إن، إنه على الرغم من إصرار ترامب، لا يوحد مزاعم شرعية بوجود تزوير واسع للناخبين فى هذا السباق.

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