ثورة شفاء من كورونا في الكرخ يرافقها تراجع كبير للوفيات خلال 24 ساعة

2020/11/06 | 18:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي عن مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 614 موزعة كالآتي:أبو غريب ——————54ابو دشير ——————6الاسكان ——————9الاعلام ——————7البياع ——————8التاجي ——————19التراث ——————5الحرية ——————46الخطيب ——————12الــدورة -———-——14الدولعي ——————7الرحمانية ——————6السيدية ——————18الشالجية ——————17الشرطة الخامسة———-5الشرطة الرابعة ————5الشعلة ——————33الصالحية ——————6الطارمية ——————17العامرية ——————1العطـيـفيـة -—————15العلاوي ——————— 3الغزاليـة -—————22القادسيـة —————-11الكاظميـة —————29اللطيـفيـة —————5المحمودية —————30المـعالـف —————6المكاسب —————-11المنصور —————-14المواصلات -————-5النصر والسلام ———-8الوشاش ——————-10اليوسفية —————1اليـرموك ——-———9جــكوك —————-8حي الجامعة ————-29حي الجهاد -————14حي الخضراء -————13حي العامل -————-20حي العدل ——-——-26حي الفرات ——————10سبع البور —————- 2ســويـب —————-5شارع حيفا —-——–— 3سكنة جانب الرصافة ——8محافظة سليمانية ———1محافظة الديوانية -——1الشفاء:710الوفيات:4

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