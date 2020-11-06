صلاح الدين تنفي وجود ’تمرد مسلح’ أو هروب معتقلين من تسفيرات تكريت

2020/11/06 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت محافظة صلاح الدين، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن هروب سجناء من سجن تسفيرات تكريت مركز المحافظة.



وذكر مدير إعلام المحافظة جمال عكاب في توضيح للصحفيين اطلع عليه "ناس"، (6 تشرين الثاني 2020)، إنه " لاصحة لما ذكر حول هروب سجناء من تسفيرات صلاح الدين".

وشدد عكاب وفقا للإيضاح على "توخي الحذر في نقل الخبر".

وكانت مصادر ومنصات تواصل تحدثت عن هروب سجناء من سجن تسفيرات تكريت الواقع داخل مدينة تكريت.

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