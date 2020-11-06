بدء موسم الأمطار في العراق وبرودة الشتاء تدخل فعليا بعد هذا الموعد

2020/11/06 | 18:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى بدء موسم الأمطار في مدن البلاد خلال الأيام المقبلة، ودخول برودة الشتاء الفعلية بعد منتصف الشهر الحالي او في الثلث الاخير من الشهر.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، ان "اخر توقعات خرائط الطقس تشير الى:-

1- يتمركز منخفض جوي في الطبقات العليا يمتد شرق المتوسط وحتى العراق، طوال الاسبوع المقبل مصحوبا بضخ رطوبي جنوبي غربي مناسب لتشكل سحب ركامية رعدية.





2- اسبوع ممطر والاجواء غير مستقرة طوال الاسبوع في (عموم) مدن البلاد، وتوقعات بهطول زخات من الامطار على فترات في اغلب المدن مع تفاوت في الشدة بين مكان واخر.

ومدينة الانبار هي الاقل كمية حتى الان طوال الاسبوع، والاعلى تتمثل في مناطق شمال وجنوب البلاد.

3- موجة برد شتوية متوقعة تندفع من شمال ايران وشرق تركيا، بعد منتصف الشهر الحالي او في الثلث الاخير من الشهر، ودخول برودة الشتاء الفعلية.

4- الايام المقبلة تمثل بداية موسم الامطار في مدن البلاد.

5- لايستبعد غزارة الامطار في بعض المناطق".

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