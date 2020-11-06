محافظ الأنبار يكشف حقيقة وجود إرهابيين بين العوائل النازحة

2020/11/06 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد– واع- امنة السلامي

كشف محافظ الأنبار علي فرحان، اليوم الجمعة، حقيقة وجود إرهابيين بين العوائل النازحة في المحافظة.

وقال فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "محافظة الأنبار وضعت خطة لإعادة العائلات غير المتورطة بالانتماء إلى عصابات داعش، الذين سبق ان تبرؤا من ذويهم المنتمين إلى العصابات الإرهابية"، مبينا ان "الشريعة الإسلامية لا تأخذ أحدا بجريرة غيره".

وأضاف أن "هناك نوعا من المصالحة التي تتضمن إعادة النساء اللواتي فقدن أزواجهن دون أن يعرفن مكان الزوج، واعلنّ براءتهن منه، إلى أهلهن وعشيرتهن وليس إلى بيت الزوج" ، لافتا إلى ان "هذا الإجراء دفع بعض العشائر إلى الثأر، ولكن تحرك المصالحة المجتمعية والعشائر أدى إلى حالة الاستقرار".

وأكد أنه "أنه لم يعد هناك وجود للإرهابيين المنتمين إلى عصابات داعش الإرهابية بين العوائل النازحة"، مشيرا إلى أنه "تم إعادة مئات العائلات من مخيمات النازحين بهذه الطريقة إلى مناطقهم، وأنه كان للمصالحة المجتمعية والعشائر دورا مهما في هذا الشأن".

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