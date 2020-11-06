الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل

2020/11/06 | 19:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز} فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

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