أجواء شتوية ممطرة وأول موجة برد قادمة للعراق

2020/11/06 | 19:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى قدوم أجواء شتوية ممطرة الى العراق في الأسبوع المقبل.

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