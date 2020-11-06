بالفيديو ..القوات الامنية في البصرة تعيد افتتاح جميع الطرق المؤدية الى ساحة اعتصام البحرية

2020/11/06 | 19:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد القوات الامنية في البصرة تعيد افتتاح جميع الطرق المؤدية الى ساحة اعتصام البحرية بعد تفريق المتظاهرين”.

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