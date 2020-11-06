بيلوسي: بايدن سيحظى بدعم مجلس النواب الامريكي

2020/11/06 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت رئيس مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي، ان الرئيس المنتخب جو بايدن سيحظى بدعم مجلس النواب الامريكي.

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