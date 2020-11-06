2020/11/06 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: تفريق تظاهرات ساحة البحرية بالرصاص الحي والحكومة المحلية تعلن اعادة فتحها

– مراسل التغيير: القوات الأمنية تشدد تواجدها قرب مبنى محافظة البصرة وساحة التظاهر وتمنع التصوير

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