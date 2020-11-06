أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/11/06 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية

بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم

الثاني على التوالي زيادة قياسية غير

مسبوقة في حصيلة الإصابات بفيروس

كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها

على بيانا

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