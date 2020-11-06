2020/11/06 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الأردنية، اليوم

الجمعة، تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس

كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة وفيات

يومية منذ بدء انتشار الفيروس في

البلاد.

وأفادت الوزارة بتسجيل 5384 إصابة

بالفيروس الي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء التفشي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء التفشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).