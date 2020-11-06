ملك السعودية يوجه بإرسال قافلة مساعدات إلى ’الأشقاء في تركيا’

2020/11/06 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، بإرسال مساعدات "عاجلة" الى تركيا، عقب الزلزال التي ضربها.



وذكرت وكالة الانباء السعودية، في نبأ تابعه "ناس" (6 تشرين الثاني 2020)، أنه "وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية".

واضاف، أن "ذلك يأتي انطلاقًا من حرصه على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى زلزال ولاية إزمير إلى 109.

وذكرت "آفاد" في بيان، تابعه "ناس"، (3 تشرين الثاني 2020)، أن "الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية، أعقبته ألف و562 هزة ارتدادية، 44 منها تجاوزت قوتها 4 درجات".

وأوضحت أن "عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألفا و36، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 138 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة".

وأشارت إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 4 مبانٍ بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 13 بناية".

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