مجموعة إماراتية تشتري ناديا في الدوري الإنكليزي

2020/11/06 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إنكلترا، الجمعة أنه توصل إلى اتفاق "مبدئي" لبيع النادي إلى شركة مملوكة لأحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي.

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