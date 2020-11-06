استشهاد مقاتل بالحشد في هجوم ارهابي على منزله في الحويجة

2020/11/06 | 19:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد المقاتل باللواء 56 بالحشد الشعبي محمد حازم عبد الله ذياب وذلك اثر هجوم لفلول "داعش" الارهابي على منزله في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

هيئة الحشد الشعبي

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