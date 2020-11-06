إعادة جثمان نجم الدين كريم من واشنطن الى أربيل

2020/11/06 | 19:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعيد جثمان محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم من واشنطن إلى مطار أربيل، اليوم الجمعة، وسط مراسم استقبال رسمية حضرها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

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