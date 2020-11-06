جوكر واتباع السفارات.. عبارة تركها مجهولون في عجلة الكاتب “باسل الكاظمي” بالكرادة

2020/11/06 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حادثٍ لم تحدد طبيعته بعد من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد، سواء كان إرهابيا أم تخريبيا.

تعرضت عجلة الباحث في الشأن السياسي باسل الكاظمي لاعتداء مجهول في منطقة الكرادة، أدى الى تحطيم الزجاج وبعض الأضرار في هيكلها، ولم يسرق منها شيء، مع ترك لافتة داخل العجلة كتب فيها “هذه المرة في السيارة يا جوكر او اتباع السفارات”.

هذا ويشار الى أن الكاظمي لديه مواقف سياسية يؤيد فيها التظاهرات الإصلاحية التي انطلقت شرارتها منذ تشرين الأول العام الماضي.

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