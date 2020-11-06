العراق.. تصريح نيابي يستبعد مجدداً إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويطرح البديل

2020/11/06 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع عضو مجلس النواب السابق، محمد العبد ربه، الجمعة، عدم اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في حزيران المقبل لغاية شهر تشرين الأول 2021.

وقال العبد ربه في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الانتخابات المبكرة التي تقرر إجراؤها في حزيران المقبل من الصعب ان تتم في موعدها نظرا للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي يمر فيها البلاد بالتالي من المتوقع ان تؤجل".

وأضاف ان "هناك مقترح من قبل الكتل السياسية من المتوقع تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في شهر تشرين الاول من عام 2021".

وأشار إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير مستعدة فنيا لاجراء الانتخابات في حزيران وكذلك هناك كال سياسية غير راضية على قانون الانتخابات الجديد الذي تم تمريره مؤخرا".

ومن المقرر اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، بعد التصوت على قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب الاسبوع الماضي.

وصادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (05 تشرين الثاني 2020)، على قانون الانتخابات الذي صوت مجلس النواب عليه في وقت سابق، وأكمل فقراته.

وبحسب وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح، تبيّن أن الرئيس صادق على قانون الانتخابات بعد إرساله من مجلس النواب عقب اكتمال فقرات القانون التي كانت محل الخلاف بين القوى السياسية.

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