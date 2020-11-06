محافظة صلاح الدين توضح حقيقة هروب سجناء من سجن تسفيرات تكريت

2020/11/06 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين نفت محافظة صلاح الدين، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن هروب سجناء من سجن تسفيرات تكريت مركز المحافظة. وذكر مدير إعلام المحافظة جمال عكاب في توضيح للصحفيين اطلع عليه “النور نيوز” إنه ” لاصحة لما ذكر حول هروب سجناء من تسفيرات صلاح الدين”. وشدد عكاب وفقا للإيضاح على “توخي الحذر في نقل …

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