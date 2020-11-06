إنقاذ فتى بأجراء عملية معقدة لرفع تشوه دماغي في مستشفى الجملة العصبية

2020/11/06 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مستشفى الجملة العصبية، الجمعة، عن نجاح فريق طبي بإنقاذ فتى بأجراء عملية معقدة لرفع تشوه دماغي شرياني وريدي وايقاف نزف بتجاويف الدماغ وتحت ام العنكبوتية عبر جهاز الميكروسكوب.وقال مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي وليد خالد الحيالي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المستشفى استقبلت فتى بعمر 15 عاما …

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