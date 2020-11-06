عثمان ديمبيلي واومتيتي .. ابرز المغادرين من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي

2020/11/06 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن أن إدارة برشلونة حددت أسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.واجتمع كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، مع المدير الفني رونالد كومان، والمدير الرياضي رامون بلانيس، وأخبرهم بأن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم، قبل بيع بعض الموجودين أولا.وبحسب صحيفة /موندو ديبورتيفو/ فإن القائمة ضمت أسماء 5 لاعبين وهم، عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، جونيور فيربو، كارليس ألينيا وصامويل أومتيتي.ولم يقتنع كومان بأداء هؤلاء اللاعبين، في الوقت الذي يرغب فيه برشلونة في الإستفادة من عملية بيع ديمبيلي الذي ينتهي عقده في صيف 2022، وذلك بعد تلقي النادي عروضا من مانشستر يونايتد ويوفنتوس.ويرغب برشلونة في التعاقد مع الثنائي ممفيس ديباي مهاجم ليون، وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي./انتهى3

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