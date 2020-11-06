2020/11/06 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/كسر عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بالاردن حاجز الــ 100 الف اصابة، بعد ان سجلت المملكة اليوم 5384 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع معها اجمالي الحالات الى 101248.كما سجل الأردن اليوم رقما جديدا بعدد وفيات فيروس كورونا، بعدد بلغ 67 وفاة، ليصل معها اجمالي الوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء الى 1136حالة.وحسب وزارة الصحة الأردنية، بلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم للعلاج في مستشفيات المملكة 253 حالة، فيما غادرها 170 مصابا بعد الشفاء.واشارت الصحة الأردنية في موجز صحفي الى ان إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة تبلغ 1786 حالة، منها 382على أسرة العناية الحثيثة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات كورونا بالاردن تكسر حاجز الــ 100 الف حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات كورونا بالاردن تكسر حاجز الــ 100 الف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).