نائب : الاثنين المقبل التصويت على قانون الاقتراض

2020/11/06 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي اهمية الانتهاء من القراءة الثانية ومناقشات قانون الاقتراض المالي.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : جلسة يوم غد ستشهد اكمال القراءة الثانية لقانون الاقتراض المالي وسيتم التصويت على القانون بجلسة يوم الاثنين المقبل.وشدد العباسي على اهمية الانتهاء من القانون من اجل اطلاق الرواتب الخاصة بالموظفين./انتهى3

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