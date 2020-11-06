2020/11/06 | 19:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن العراقية انتشرت في ساحة التحرير ومحيطها وسط العاصمة بغداد، تحسبا لانطلاق تظاهرة جديدة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تنتشر في ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تنتشر في ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).