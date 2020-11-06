طقس العراق.. موجة شتوية باردة وتساقط امطار الاسبوع المقبل

2020/11/06 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، بدء موسم تساقط الامطار في البلاد، وذلك اعتباراً من بداية الاسبوع المقبل، تليها موجة شتوية باردة إيذاناً ببدء فصل الشتاء.ونشر صادق عطية توقعه على صفحته بموقع “فيسبوك” قائلاً، إن “منخفضا جويا يتمركز في الطبقات العليا يمتد شرق المتوسط وحتى العراق، طوال الاسبوع المقبل مصحوبا …

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