في ديالى. مؤتمر عشائري لمواجهة الخطاب الطائفي ودعم الحشد الشعبي

2020/11/06 | 19:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

عقد زعماء القبائل والعشائر في ديالى، الجمعة، مؤتمر موسعا هو الاكبر من نوعه في المحافظة لمواجهة الخطاب الطائفي ودعم الحشد الشعبي.

وقال احمد مرتضى احد الوجهاء في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عشائر ديالى عقدت مؤتمر موسع لزعمائها في قرية زهيرات قرب ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) تناول ملفات هامة ابرزها مواجهة الخطاب الطائفي الذي يحاول النيل من وحدة اطياف ديالى ونبذ التطرف واستنكار المجازر الوحشية التي ضربت مناطق الخيلانية والعبارة خلال الايام الماضية”

واضاف مرتضى،ان” ديالى موحدة بعشائرها الكريمة وترفض اي مساس بوحدة مكوناتها ومؤتمر اليوم رسالة واضحة بان العودة للمربع الاول مرفوضة وكلنا ضد الارهاب”.

فيما بين شاكر التميمي احد الوجهاء بان” المؤتمر اكد على امر في غاية الاهمية وهو تاييد العشائر للمواقف الوطنية للحشد الشعبي باعتباره قوة عقائدية ولدت بعد الفتوى التاريخية للمرجعية الدينية والتي اسهمت في حماية البلاد من اجتياح داعش الارهابي مؤكدا بان اي استهداف للحشد هو استهداف لكل العراقيين”.

واضاف التميمي،ان” المؤتمر حمل رسالة للحكومة بضرورة الانتباه لملف امن ديالى والنزيف المستمر للدماء وضرورة الضرب بيد من حديد ضد الارهاب وخلاياه النائمة واعادة الانتشار الامني ودرء مخاطر الارهاب عن المناطق والقرى لتفادي تكرار المجازر البشرية”انتهى 25 ف

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