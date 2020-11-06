ولاية جورجيا الأمريكية تعلن إعادة فرز أصوات الناخبين

2020/11/06 | 19:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلنت وزارة خارجية ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، إعادة فرز الأصوات بسبب الهامش الصغير بين المرشحين.

وأكد وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولاية لم تتضح بعد، مما يستدعي إعادة فرز الأصوات.

وقال رافينسبيرغر: “في الوقت الحالي في جورجيا [المرشحان] يقتربان… لقد فرزنا نحو 5 ملايين بطاقة اقتراع.



هناك فجوة تصل إلى عدة آلاف”.

وأضاف: “سيكون هناك إعادة فرز مع مثل هذه الفجوة الصغيرة”.

التجهيزات الأخيرة في مراكز الاقتراع عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 3 نوفمبر 2020

كما أكد مسؤول في المركز الانتخابي في ولاية جورجيا أن عدد الأصوات الباقية التي لم يتم فرزها تبلغ 4169 صوتا فقط.

وأعلن مركز إديسون للأبحاث، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن بايدن يتقدم على ترامب بهامش 1579 صوتا في جورجيا.

وأكد تقرير المركز أن ترامب حصل على 49.4% مقابل 49.4% لبايدن في ولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات.انتهى 25

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