“القصة الخامسة” بطلته فتاة ايزيدية.. فيلم جديد يوثق أربعة عقود من حروب العراق

2020/11/06 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلو هسكاني بعد النجاح الذي حققه فيلمه الوثائقي “طيور سنجار”، يعود المخرج العراقي الشاب “احمد عبد”، لتقديم فيلمه الطويل الاول “القصة الخامسة”، مجملا فيه قصة تجربة أربعة عقود من الصراعات والحروب في العراق.ينطلق الفيلم الجديد لـ “عبد”، وهو من مواليد 1994، من خلال صبي يعيش في بادية الموصل تركته صور الجثث …

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