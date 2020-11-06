تمديد العقوبات الأوروبية على أنقرة لمدة عام

2020/11/06 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لمدة عام آخر إطار العقوبات ضد تركيا الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط.

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