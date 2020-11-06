جورجيا تعيد فرز اصوات الانتخابات الرئاسية.. 'الفارق ضئيل للغاية'

2020/11/06 | 19:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تعتزم ولاية جوروجيا التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، اعادة فرز اوراق الاقتراع لانتخابات الرئاسة، لان الفارق بين المرشحين ضئيل جدا.

وقال وزير الشؤون الخارجية لولاية جورجيا، براد رافنسبرغر، الخميس، أنه "سيتم إعادة فرز أوراق الاقتراع في الولاية لانتخابات الرئاسة بعد احتدام المنافسة بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن والرئيس الجمهوري، دونالد ترامب".

وبحسب اخر الاحصاءات فإن المرشحين حصلا عن نحو 49.4 في المئة من الأصوات بعد فرز نحو 99 في المئة من أوراق الاقتراع.

وأشار مركز أبحاث إيديسون إلى أن بايدن يتقدم بفارق 1579 صوتا.

وقال، رافنسبرغر، للصحفيين في أتلانتا إنه "مع هذا الفارق الضئيل، سنقوم بإعادة الفرز".

وأعلن المسؤول ذاته أن الولاية تقترب من إعلان نتائج الفرز النهائي.

ا.ح

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