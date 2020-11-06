السليمانية.. محكمة جمجمال تتعرض الى هجوم بالرصاص (صورة)

2020/11/06 | 19:55 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مصدر في شرطة قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، الجمعة، قيام مسلح مجهول بإطلاق النار على مبنى محكمة جمجمال في محافظة السليمانية، مؤكدا على احتراق احدى غرف المبنى.

وذكر المصدر في تصريح لـ ان ار تي، اليوم (6 تشرين الثاني 2020)، ان "مسلحا مجهولا يستقل سيارة لا تحمل ارقاما ثبوتية من نوع (نيسان) اطلق من مسافة 500 متر النار على الباحة الخلفية لمبنى محكمة جمجمال وان اكثر من عشرين اطلاقة اصابت المبنى".

واضاف، ان "الهجوم اسفر عن اشتعال النيران في احدى الغرف، قبل ان تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق".





واوضح، انه "لم يتم لحد الان اتهام اي شخص بالهجوم، لكن كاميرات المراقبة اظهرت المهاجم وهو يستقل سيارة من نيسان باترول، وقد بدأت الاجهزة الامنية التحقيق في الهجوم".

ا.ح

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