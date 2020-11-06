محدث.. الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً لأدنى مستوى في شهرين

2020/11/06 | 20:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الشهري ومع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، ليسجل أدنى مستوى في شهرين.

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