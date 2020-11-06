الشتائم في السياسة - فؤاد النمري

2020/11/06 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري التعريف العلمي للسياسة هو أنها الحرب الطبقية الباردة السابقة للحرب بالأسلحة النارية .



أدان مؤخراً نفر من أعداء الشيوعية مجندي البورجوازية الوضيعة خطاباتي كونها تخطب بالشتائم وكأن هؤلاء النفر يقولون ..



"نعم حارِبنا ولكن لا تشتمنا" .نعم هؤلاء القوم يختبئون وراء هذه الحجة غير السوية "حاربنا لكن لا تشتمنا" كي يرفضوا مسبقاً كل الأفكار الكبيرة التي أطرحها في خطاباتي ولم تطرح من قبل ؛ يعجزون عن م ......





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