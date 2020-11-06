بعد وفاة 48 ألف مصاب.. الإغلاق العام حيز التنفيذ في بريطانيا

2020/11/06 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت إجراءات الإغلاق العام حيز التنفيذ في بريطانيا بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا فيها.

وفرضت بريطانيا إجراءات عزل جديدة لمدة شهر على سكانها، في مسعى لها لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا.

وتعد بريطانيا أكثر الدول تضررا من الوباء في أوروبا بعد تسجيل قرابة ثمانية واربين ألف حالة وفاة بالوباء.

هذا، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن هذا الإغلاق سينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل.

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