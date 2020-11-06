العراق.. وفاة 69 مصابا بفيروس كورونا وإصابة 3568 شخصا و3060 حالة شفاء

2020/11/06 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات العراق.

وأكدت الوزارة تسجيل ثلاثة آلاف وخمس مئة وثمان وستين إصابة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات الى أكثر من أربع مئة وثلاثة وتسعين ألفا.

فيما سجلت الوزارة ثلاثة آلاف وستين حالة شفاء، ليصل العدد الكلي الى أكثر من أربع مئة وثلاثة وعشرين ألف حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة تسعة وستين مصابا، ليبلغ المجموع الكلي للوفيات أحد عشر ألفا ومئتين وأربع وأربعين حالة.

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