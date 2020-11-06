بعد 103 أيام من الإضراب عن الطعام.. الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس ينتصر

2020/11/06 | 20:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 نوفمبر الجاري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج في المستشفى.

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