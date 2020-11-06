جوارديولا: مواجهة ليفربول مثل الانتخابات الأمريكية

2020/11/06 | 20:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مدى جاهزية مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لخوض قمة الأحد المقبل ضد ليفربول، بالجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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