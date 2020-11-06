2020/11/06 | 20:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مكافحة الإرهاب النمساوي يتنحى بعد ايام من هجوم فيينا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/06 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مكافحة الإرهاب النمساوي يتنحى بعد ايام من هجوم فيينا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مكافحة الإرهاب النمساوي يتنحى بعد ايام من هجوم فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).