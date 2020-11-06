ديربي النفط ميساني على حساب الوسط بالدوري الممتاز

2020/11/06 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق نفط ميسان اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، الفوز على نفط الوسط 1- صفر ، في لقاء جرى على ملعب كربلاء الاولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم):" شهد الشوط الاول أفضلية لنفط ميسان رغم طرد مدربه رزاق فرحان منتصف الشوط قبل الاعلان عن ركلة جزاء لفريقه، سجل منها المحترف اليمني ناصر محموده،ولم يظهر نفط الوسط بالمستوى المقنع، لينتهي الشوط الاول بتقدم نفط ميسان بالهدف الوحيد".

واضاف:" في الشوط الثاني حاول نفط الوسط التعويض والبحث عن التعديل،ألا ان غلق المنافذ من قبل خطوط نفط ميسان غيب الحلول على منافسه،والتحق لاعب نفط ميسان في الدقيقة 64 بحالة طرد، فيما لم يستغل نفط الوسط النقص العددي والركلات الحرة القريبة من خط الجزاء بترجمتها الى اهداف، لينتهي اللقاء بهدف نفط ميسان الوحيد".

وكانت الجولة الثالثة قد افتتحت الاربعاء بفوز النجف على السماوة والكهرباء على الميناء، وأستكملت الجولة أمس الخميس بتعادل زاخو والشرطة، وفوز الزوراء على الطلبة والجوية على الصناعات، فيما فاز اليوم في ختام الجولة الكرخ على الديوانية والامانة على النفط وتعادل القاسم واربيل وتعادل نفط البصرة والحدود.

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