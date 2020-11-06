رئيس مجلس النواب الأمريكي: بايدن هو الرئيس المنتخب

2020/11/06 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قولها، إن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن هو "الرئيس المنتخب".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بيلوسي أعطت بايدن صفة "الرئيس المنتخب" خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

يتبع..

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