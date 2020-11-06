ترامب مغردا .. انتهاك صارخ لدستور البلاد في ولاية بنسلفانيا

2020/11/06 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تغريدة ان : حاكم بنسلفانيا والمحكمة العليا للولاية انتهكا بشكل صارخ دستور الولايات المتحدة ./انتهى3

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