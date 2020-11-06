استشهاد متظاهر وجرح سبعة آخرين اثناء تفريق متظاهرين في البصرة

2020/11/06 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعلنت مصادر عن استشهاد متظاهر وجرح سبعة آخرين خلال تفريق متظاهرين حاولوا إعادة نصب الخيام في ساحة البحرية بالقرب من مبنى الحكومة المحلية .وكانت قيادة عمليات البصرة اكدت بانها لاتسمح بنصب الخيام مرة ثانية في ساحة الاعتصام وان بامكان المتظاهرين التظاهر السلمي في أي مكان ./انتهى

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